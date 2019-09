Montella: “Ora tocca a noi, torneremo la Fiorentina che tutti abbiamo nel cuore”

Questo il messaggio social di Vincenzo Montella di pochi istanti fa: “Sapevamo benissimo che un calendario complicato in avvio come il nostro, unito ad una profonda rivoluzione tecnica estiva, avrebbe potuto mettere in mostra – in questa fase – eventuali risultati negativi. E così è stato. Ma da ieri sera alle 22 abbiamo la prima certezza: chi saremo per i prossimi 4 mesi almeno. Mercato chiuso. Finalmente, aggiungo. Adesso non ci resta che lavorare, compattarci, e trovare i giusti equilibri per tornare ad essere la @acffiorentina che tutti abbiamo nel cuore. E ce la faremo”. E LE VOCI DI ESONERO? LA RISPOSTA DI COMMISSO