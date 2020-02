Milan avvisato, Cutrone ha fame: il grande ex avrà spazio a gara in corso

Tuttosport in edicola oggi si sofferma su Patrick Cutrone, grande ex del Milan. Domani sera sarà in panchina pronto a dare il suo contributo. Il quotidiano ricorda la sua avventura rossonera tramite le parole degli ex compagni e riporta il suo sogno di diventare una bandiera rossonera. Non è stato possibile, il club lo ha venduto lo scorso gennaio. Adesso Cutrone è ripartito dalla Fiorentina dopo un’esperienza breve in Inghilterra.