Maignan e gli auguri a Ikone: il viola nello spogliatoio del Milan (FOTO)

Jonathan Ikonè compie oggi 24 anni e tra i tanti che hanno fatto gli auguri via social al giocatore della Fiorentina, anche Mike Maignan e la banda di ex Lille che ieri si è ritrovata a San Siro. La foto condivisa dal portiere del Milan mostra infatti Ikonè nello spogliatoio rossonero insieme a Leao, Ballo Toure e lo stesso Maignan. "Come nel 2018" la didascalia della instagram story.