Il post del calciatore, subentrato nella vittoria col Cagliari

Doppia soddisfazione per Gaetano Castrovilli. La prima: esser tornato finalmente in campo dopo la paura per la botta di Genova. La seconda per aver visto trionfare la Fiorentina dopo lo stop col Venezia. Il centrocampista ha affidato al suo profilo Instagram tutta la sua gioia.