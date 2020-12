Alessandro Diamanti, ex conoscenza del campionato italiano, ha postato su Instagram il suo personale ricordo di Paolo Rossi. Entrambi cresciuti a Prato hanno condiviso una lunga e profonda amicizia:

Con te Paolo ho un milione di ricordi. Amico di famiglia, uno della famiglia. Ho iniziato a giocare a calcio per te, con il tuo mito. Ci mancherai. Campione in tutti i sensi. Ci mancherai. Riposa in pace Paolino