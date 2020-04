Le confessioni di Vlahovic: “Jordan l’idolo, ho una fidanzata. Devo controllare le emozioni”

Dusan Vlahovic risponde ad alcune domande via instagram e confessa anche alcuni aspetti personali della sua vita. Ammette di avere una fidanzata e che un giorno vorrebbe sposarsi e avere dei figli. Racconta la sua passione per la MotoGp (mentre la Formula1 non lo interessa) e alla domanda sul suo idolo assoluto risponde: “Michael Jordan”. E poi ancora, il gol più bello/importante della tua carriera? “Secondo me il gol contro l’Inter” risponde l’attaccante della Fiorentina. Bravo anche nel fare autocritica: “In campo non riesco a controllare le emozioni, proverò a stare più calmo” scrive Vlahovic. CHE GIURA AMORE ALLA FIORENTINA…