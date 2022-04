Lazio-Milan, l’ex rossonero Acerbi sbaglia sul gol e poi ride: “Ora basta!”

Cambio di maglia in vista per il centrale della Nazionale

Francesco Acerbi e la Lazio sono ai minimi storici: ieri sera, il gol decisivo di Tonali in Lazio-Milan è derivato da un suo errore abbastanza grossolano, dopo il quale le telecamere lo hanno pizzicato con un'espressione strana in faccia. I social biancocelesti si sono scatenati contro di lui, e la sua risposta è arrivata tempestiva sui suoi profili:

La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me".