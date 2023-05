Lapsus Batistuta, “Champions league nights” ma… sbaglia coppa!

Uno dei tanti gol memorabili della sua carriera, ma non era Champions League!

Nella serata di "euroderby" in Champions League, anche Gabriel Omar Batistuta si lascia andare ai dolci ricordi delle notti viola di coppa. Peccato che... la coppa in questione non sia la Champions! Su Instagram il Re Leone propone uno spezzone di un documentario a lui dedicato dove scorrono gli highlights di Barcellona-Fiorentina del 1997, semifinale di andata della vecchia Coppa delle Coppe, timbrata - ovviamente - da un suo memorabile gol. Un lapsus che perdoniamo al Bati.