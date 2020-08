La nuova stagione è iniziata da pochi giorni ma è già arrivata una buona notizia per Bartłomiej Drągowski.

Il portiere Viola è stato chiamato dal Commissario tecnico Jerzy Brzęczek per rappresentare la Polonia nelle gare di Settembre contro Olanda e Bosnia Ergegovina. Tra i convocati anche l’attenzionato ex Milan Krzysztof Piątek, chissà che i due non si scambino anche qualche battuta su Firenze e la Fiorentina.

