La nuova frontiera dell’allenamento: Pezzella con un trainer in… diretta Instagram

La nuova frontiera dell’allenamento al tempo della quarantena. German Pezzella, positivo al Covid-19 ma asintomatico, sta continuando a tenersi in forma dalla sua casa fiorentina e per farlo ha scelto… Instagram. Il capitano viola infatti si allena agli ordini di Christian Castano, trainer colombiano, in diretta sul popolare social media. Un modo nuovo per entrare nelle case e nelle vite di questi professionisti, che non sanno quando potranno tornare in campo ma non possono smettere di curare il proprio corpo.