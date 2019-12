“La Fiorentina al primo posto”, i retroscena del confronto fra Chiesa sr e Commisso

Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma ancora sull’incontro di un paio di giorni fa fra Commisso ed Enrico Chiesa. “La Fiorentina al primo posto” è il sunto estremo di quanto si son dette le parti. E’ scattata “grande empatia” fra loro. Federico non vuole rompere con il passato, arriveranno le proposte ma saranno valutate al momento giusto. La società intende rinnovare il contratto e far andare Commisso e Chiesa a braccetto verso un radio futuro. Nelle intenzioni del club c’è anche quella di portare la scadenza al 2025, il massimo possibile. Prima però c’è da salvare questa stagione: la Fiorentina non naviga in buone acque. Federico ce la metterà tutta per esserci domenica a Torino ma il suo infortunio non va sottovalutato.