La denuncia di Diamanti: “In Australia la gente affolla le spiagge, paese bloccato”

Questa la traduzione del post Instagram di Alino Diamanti:

Perché le persone ed i bambini che non escono di casa da 20 giorni sono semplicemente stupidi. Tu, che vai in spiaggia, Tu, che non ti importa delle regole, Tu, che non ti importa di rimanere altri 5 mesi a casa… Certo, perché non stai a casa! Perché sei più intelligente delle persone che seguono le regole, forse perché non segui quello che succede nel mondo! Congratulazioni, stai fermando il paese complimenti. Stai aiutando a uccidere le persone

STAI A CASA.