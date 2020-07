Kouame: “La deviazione potrà togliermi il gol, ma non la gioia e il sorriso”

Christian Kouame affida ad instagram il suo pensiero dopo la bella prestazione con il Torino contrassegnata dal suo primo gol (solo momentaneo) in maglia viola. La Lega infatti ha decretato autogol di Lyanco togliendo di fatto il gol al numero nove che intervistato all’intervallo ha scherzato, ma nemmeno troppo, sentenziando: “NON LO ACCETTO”. Nel post l’attaccante viola è tornato sull’episodio dicendo: “’L’importante era tornare a segnare… la deviazione mi può togliere il gol, non la gioia e il sorriso!! Per il +3 al fantacalcio ci vediamo la prossima partita!!!