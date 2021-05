Tutta la gioia dell'attaccante della Fiorentina dopo la convocazione con la Costa d'Avorio

Christian Kouamè non trattiene la gioia dopo la convocazione con la sua Costa d'Avorio per le gare contro Burkina Faso e Ghana. L'attaccante della Fiorentina si è lasciato andare all'esultanza via Twitter: "Come on!"