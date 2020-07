Kouamé dopo l’Inter: “Giocarsela con tutti, è questo l’atteggiamento giusto”

Anche ieri più di mezz’ora a San Siro per mettere ulteriori minuti nelle gambe. Per Christian Kouamé questo finale di stagione anomalo si è rivelato utilissimo per recuperare dall’infortunio al crociato e a ritrovare il feeling con il rettangolo verde. E dopo lo 0-0 contro l’Inter l’attaccante ivoriano ha twittato: “A San Siro con l’atteggiamento che serve per il futuro: provare a giocarsela con tutti, anche con le grandi”. Un pareggio che, salvezza raggiunta a parte, fa morale per gli appuntamenti che verranno.

E PER L’ATTACCO LA FIORENTINA PENSA ANCHE A GIROUD