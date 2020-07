Mario Mandzukic è tornato in Croazia, dopo essersi svincolato da club qatariota dell’Al Duhail. È lui stesso a renderlo noto attraverso il suo profilo Instagram, dove ha postato una foto di un suo allenamento, in uno scenario mozzafiato. Tra i tanti commenti al post spicca quello in ottica viola di Franck Ribery, ex compagno del croato ai tempi del Bayern. Il fuoriclasse francese saluta quello che chiama «frerò», che sia un indizio per un possibile ricongiungimento dei due in viola?