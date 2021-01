Il “Viola in Prestito” Zurkowski trova la prima gioia in stagione con l’Empoli

Giornata da ricordare per Szymon Zurkowski: il centrocampista polacco dell’Empoli, ma di proprietà della Fiorentina, ha siglato infatti la sua prima rete stagionale con il Frosinone. Un goal importante che ha permesso agli azzurri di completare la propria rimonta e passare avanti al “Castellani” al termine della prima frazione. Dopo lo 0-1 iniziale, a favore dei frusinati di Nesta. Zurkowski ha poi lasciato il campo al 57′, pochi minuti dopo i toscani hanno trovato la rete del di 3-1. In campo dal 1′ anche l’altro “Viola in prestito” Aleksa Terzic, tornato ad occupare la corsia mancina. Gli azzurri con questa vittoria sono sempre più lanciati in testa alla classifica di Serie B.

