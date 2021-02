Il River Plate non dimentica Martinez Quarta. Gonzalo Montiel ha infatti dedicato il gol al centrale attualmente nella Fiorentina, come dimostra il tweet dello stesso club argentino. Sotto lo stesso post si possono notare tantissimi commenti dei tifosi biancorossi che attraverso vignette animate e lacrime mostrano la propria tristezza per non avere più in squadra il giovane difensore.

Ecco il tweet:

