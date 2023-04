“Il regalo più grande”, Barone posa con il nipotino appena nato e lo veste di viola

Fiocco azzurro in casa Barone, è nato Giuseppe Tommaso

Fiocco azzurro in casa Barone. Come si può vedere dal profilo Instagram del dirigente della Fiorentina, il 14 aprile è nato Giuseppe Tommaso Barone, figlio di Pietro e Justine. Per l'occasione, Joe ha posato sui social con il nipotino vestendolo con la sua prima maglia della Fiorentina. "Il regalo più grande, siamo veramente orgogliosi" il commento di Joe sotto al post con le foto del piccolo insieme a tutti i familiari. Di seguito il post: