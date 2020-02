Il post di Agudelo: “Alè viola, spero di poter dimostrare presto le mie qualità”

Kevin Agudelo ha fretta di dimostrare il proprio valore in campo con la maglia viola, come ha scritto poche ore fa su Instagram, esprimendo tutta la sua soddisfazione per essere arrivato in riva all’Arno:

Sono molto felice di essere arrivato in questo glorioso club e in questa meravigliosa città . Spero di poter dimostrare molto presto tutte le mie qualità in campo; lottando per questa maglia .. per questo club , che ha creduto in me , e per questa splendida tifoseria . Voglio anche ringraziare chi ha creduto in me e mi ha permesso di arrivare in questo grande club… Un abbraccio a tutti… e sempre FORZA FIORENTINA …. ALÈ VIOLA!