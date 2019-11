Ibrahimovic al Pescara? Il club abruzzese: “La nostra maglia ti sta benissimo”

Zlatan Ibrahimovic tornerà in Italia? I rumors si moltiplicano e la sensazione è che il campione svedese (ormai 38enne) possa rivedersi dalle nostre parti dal prossimo mercato di gennaio. Qualcuno lo ha accostato anche alla Fiorentina, ma sono soprattutto Milan e Bologna che ci stanno provando. In questo tam tam di mercato si è inserito – scherzosamente – il Pescara che gli ha dato addirittura il “benvenuto” via twitter, postando un fotomontaggio di Ibrahimovic con la maglia biancazzurra.