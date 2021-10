Frasi razziste, Nardella: “Chiedo scusa a nome di Firenze”. E Renzi gli fa eco

Il sindaco di Firenze: "Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina"

Il giorno Fiorentina-Napoli è unanime il coro di condanna nei confronti degli insulti razzisti rivolti a fine gara ad alcuni giocatori azzurri, tra i quali Koulibaly, da alcuni 'sostenitori' viola. Tra tutti, vi riportiamo quello del sindaco di Firenze Dario Nardella, queste le sue parole su Twitter: "Victor (Osimhen, ndr), André-Frank (Anguissa, ndr), Kalidou (Koulibaly, ndr): a nome di Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità".