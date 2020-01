Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 33 anni e la compagna Francesca Fioretti in vacanza in questi giorni a Inari nel nord della Finlandia approfitta di una splendida aurora boreale per scrivere un post sul suo profilo Instagram che ha tutto il sapore di una dedica al suo Davide che ricordiamo è scomparso il 4 marzo del 2018 ma che continua ad essere ricordato in ogni partita al tredicesimo minuto dai tifosi della Fiorentina.