Ultime ore di vacanza per i giocatori della Fiorentina, attesi domani per il raduno (LA LISTA DEI CONVOCATI). E c’è chi come Riccardo Sottil vuol farsi trovare pronto all’appuntamento: ecco le immagini da instagram con l’attaccante viola impegnato in esercizi fisici insieme – presumibilmente – al suo personal trainer. “L’artista non è nulla senza il dono, ma il dono è nulla senza il lavoro” la frase scritta da Sottil.