FOTO – Sei anni fa l’infortunio di Rossi con il Livorno, il ricordo di Fagorzi

Sei anni fa l’intervento scomposto di Rinaudo, mandò nuovamente k.o. Giuseppe Rossi. Da quel momento in poi la carriera di Pepito è definitivamente entrata in un vortice di infortuni e periodi poco fortunati da cui il talentuoso italo-americano non si è più ripreso. A ricordare lo sfortunato anniversario è su Instagram l’ex fisioterapista viola Maurizio Fagorzi, che negli anni viola è stato a stretto contatto con Rossi. Fino a quel momento il n° 49 era il capocannoniere del campionato, e tornò solo nel finale di stagione.