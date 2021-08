L'indizio dai social, riabilitazione per l'ex Verona

Sofyan Amrabat al lavoro in solitaria all'interno del Centro Sportivo "Davide Astori", questo testimonia la storia Instagram postata proprio dal centrocampista marocchino. Riabilitazione ed allenamento per testare i muscoli e velocizzare il recupero in seguito all'operazione chirurgica per limitare gli effetti della pubalgia.