Franck Ribery è sulla via del rientro (il video), ma non gli manca il tempo per prendere sotto braccio il piccolo Seif ed insegnargli un po’ di segreti del mestiere: qui sotto un bello scatto che il francese ha scelto di postare su Twitter:

“Passando tutta l’esperienza da una generazione alla successiva. Tale padre, tale figlio”