FOTO – Pulgar, allenamento in solitaria e nostalgia di Kouamé: “Dove sei?”

Il messaggio social del cileno all'ex compagno

Non possiamo certo dire che Christian Kouamé non fosse ben voluto all'interno dello spogliatoio. Ad Erick Pulgar, l'ivoriano sembra già mancare molto. Il centrocampista ha infatti postato ieri una Instagram Story in cui si allena da solo in palestra e si rivolge al suo ormai ex compagno. Con una emoticon con una lacrimuccia, il cileno chiede all'ex Viola: "Dove sei?"