FOTO – Martinez Quarta scalda i motori: “Siamo tornati”

Il post del difensore ex River che non vede l'ora di tornare in campo

Redazione VN

C'è grande attesa per il big match di sabato fra Fiorentina e Milan anche per chi, come Martinez Quarta, non potrà essere della gara. Il difensore argentino, rientrato a Firenze dopo gli impegni con la nazionale, ha postato sul suo profilo Instagram due foto dell'allenamento odierno. "Siamo tornati", scrive El Chino che, evidentemente, scalpita per tornare in campo.