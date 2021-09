FOTO – Maleh e la prima convocazione col Marocco: “Fiero di essere qui”

Le parole del centrocampista Viola sul suo profilo Instagram

Un ottimo campionato a Venezia ed un bell'inizio di stagione con la Fiorentina, tanto è bastato a Youssef Maleh per essere convocato con la nazionale marocchina. Dal ritiro dei nordafricani, il giovane Viola ha voluto far sapere di essere fiero di questa opportunità. Lo ha fatto attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Fiero di essere qui. Occhi puntati su domani". Il Marocco sarà impegnato nel match col Sudan valido per le qualificazioni a Qatar 2022.