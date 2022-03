FOTO – Le fughe romantiche di Castrovilli e Maleh

Il numero 10 gira in bici a Verona insieme alla sua Rachele. Maleh vola a Parigi con la fidanzata

Weekend senza campionati fa rima con la possibilità di relax per i giocatori della Fiorentina non convocati in Nazionale (torneranno ad allenarsi domani). E così mentre la presenza di Isco a Firenze con la famiglia fa sognare i tifosi viola, alcuni componenti della rosa di Italiano hanno fatto altrettanto in altre città. E' il caso di Gaetano Castrovilli che con la compagna Rachele si è concesso una "fuga romantica" a Verona. Tra le varie foto postate sui social anche una con i due a giro in bicicletta. Youssef Maleh invece ha scelto Parigi, accompagnato dalla sua dolce metà, postando l'immagine nei pressi della Torre Eiffel.