FOTO – L’allenamento della Fiorentina agli ordini di Iachini… in mezzo alla nebbia

Seduta di allenamento dall’atmosfera particolare per la Fiorentina, che prosegue la preparazione in vista della gara contro il Bologna in programma lunedì prossimo (12:30) al Dall’Ara (CLICCA QUI per il calendario viola). Per Iachini, il suo staff e la squadra, tanta nebbia e altrettanta fatica stamattina al centro sportivo. Questi gli scatti pubblicati da ACF sui propri canali social: