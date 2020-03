FOTO – Lady Pezzella amara: “Triste e frustrante, non vedo German da un mese. Prendiamoci cura di noi”

Agustina Bascerano, compagna di capitan German Pezzella, affida ad Instagram il suo sfogo per la lontananza forzata dall’emergenza sanitaria:

“È una situazione molto triste. Casa mia è in Italia e non mi è stato permesso di partire. È da un mese che non sono a casa per impegni lavorativi e che non vedo mio marito e la mia cagnetta. È molto frustrante. Non sono solita farlo, ma dobbiamo prendere coscienza delle cose che stanno accadendo. prendiamoci cura di noi e tutto finirà presto.”