FOTO – La Juventus riscatta Chiesa e lui festeggia su Instagram

Tutta la gioia di Chiesa nel continuare la sua avventura in bianconero

Con la qualificazione della Juventus in Champions League, Federico Chiesa è diventato ufficialmente un giocatore bianconero a tutti gli effetti. L'esterno ex Fiorentina ha voluto ricordare tutto ciò con un post su Instagram che recita: "To be continued...", con commento sottostante di un altro ex viola. Ecco il post: