FOTO – Kouamé, incubo quasi finito: “Bello esserci e riassaporare queste emozioni”

È stato bello esserci. Anche solo dalla panchina. Riassaporare tutte queste sensazioni ed emozioni. E soprattutto i tre punti

Così Christian Kouamé ha espresso sul proprio profilo Instagram la sua felicità per aver riassaporato il feeling con il calcio giocato. L’ivoriano arrivato a gennaio dal Genoa deve ancora attendere per tornare in campo, ma la panchina di ieri è stato il primo passo verso la normalità dopo l’infortunio al crociato che lo tiene fuori da metà novembre.