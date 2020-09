“Fare gol e perdere. Gioire al momento ma non potere esultare alla fine. Non c’è cosa peggiore. L’obiettivo adesso è questo: capire gli errori e provare a non ripeterli”

Questo il testo del post pubblicato da Christian Kouamé su Instagram. L’ivoriano, nonostante il gol segnato, non è riuscito a fruttare punti alla sua Fiorentina.

