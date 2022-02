FOTO – J. Commisso esulta sulle immagini di Bergamo: “Non ne ho mai abbastanza”

Il figlio del presidente festeggia sui social

La straordinaria e inaspettata vittoria contro l'Atalanta non ha ancora esaurito la propria onda lunga nella piazza Viola. Joseph Commisso, figlio del presidente Rocco, esulta anche oggi sul suo profilo Instagram. In una storia, Joseph ha postato il video dell'esultanza dei calciatori Viola scrivendo "Non ne ho mai abbastanza". Siamo sicuri che tutti i tifosi Viola siano d'accordo con il figlio del numero 1 Viola.