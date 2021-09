FOTO – Igor non ci sta, tanti dubbi sul rigore assegnato al Genoa

Dai social il centrale brasiliano torna sull'episodio che ha chiuso, fortunatamente senza conseguenze, la partita di Marassi

Nonostante la vittoria, e la buona prestazione personale, Igor non ha proprio digerito la decisione del fischietto Marinelli in occasione del penalty rossoblù. Rigore poi trasformato da Criscito ed assegnato per un contatto tra il brasiliano e l'ex regista gigliato Badelj. Contatto assai difficile da scovare anche guardando il replay dell'azione condiviso dal difensore su Instagram. Post condito da una serie di emoticon che riassumono il disappunto per la decisione: