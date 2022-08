FOTO – Igor carica: “Che sia una stagione da gigante!”

Non ci sarà contro la Cremonese, Igor. Il centrale brasiliano della Fiorentina deve smaltire un affaticamento muscolare e Italiano non lo ha voluto rischiare, per cui al centro della difesa ci sarà con ogni probabilità Martinez Quarta. Igor, dal canto suo, ha voluto fare un grande in bocca al lupo alla squadra in una storia su Instagram, non solo per stasera ma in generale per tutta la stagione, della quale sarà un protagonista: