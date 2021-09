FOTO – Hamburger con Rachele e Fiorentina sul telefono. La serata di Castro

La foto postata dalla fidanzata del calciatore

Siamo certi che Gaetano Castrovilli si sia mangiato le mani per non aver preso parte alla gara contro l'Inter. Il centrocampista, ancora in osservazione a Genova, non si è però perso il match dei suoi compagni di squadra. Insieme alla fidanzata Rachele Risaliti, il Campione d'Europa ha cenato con un hamburger con lo smartphone ben sistemato per poter seguire la Fiorentina. Una "cenetta romantica", come ha scritto la futura sposa del classe '97 in una Instagram Story.