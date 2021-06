FOTO – Gattuso, solo tre tecnici della prossima A hanno media punti più alta

1,86 punti raccolti a partita da Gattuso: solo Allegri, Mourinho e Sarri ne hanno fatti di più in Serie A

Dei 20 allenatori che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A, Rino Gattuso è il quarto per media punti raccolti. L'allenatore viola si posiziona ai nastri di partenza in... Champions League, dietro Mourinho, Allegri e Sarri. I primi tre hanno raccolto infatti oltre due punti a partita nelle loro stagioni alla guida di squadre del nostro massimo campionato, mentre il neo tecnico viola si posiziona appena sotto. In 122 gare, la media è di 1,86, non male. La Fiorentina dunque ha preso una sicurezza, da cui ripartirà per il rilancio sperato.