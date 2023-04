FOTO – Frey ha perso qualche anno guardando la Fiorentina

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha guardato la partita contro il Lech Poznan come tutti i tifosi, e ha potuto esultare al fischio finale per il passaggio dei viola in semifinale. Ma che fatica! Infatti, il francese ha postato nelle proprie storie una sua foto invecchiata con su scritto: "L'importante è passare il turno... parola di Seba, 43 anni" e qualche emoji divertente più un cuore viola.