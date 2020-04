FOTO – Frey e l’esordio in Serie A: “Ho i brividi. Ronaldo come capitano e Bati come avversario…”

Ecco le parole con cui Sebastian Frey, storico numero uno viola, ricorda il suo esordio assoluto nel grande calcio.Inter-Fiorentina, una partita che per il francese non sarà mai come le altre: “Quando vedo questa foto mi vengono tante emozioni . Perché mi rimetto nella pelle di un ragazzo di 18 anni che con tanto lavoro , sacrifici , determinazione e fortuna si ritrova a fare il suo esordio a San siro con Ronado come capitano , e Batistuta avversario… il calcio che avevo sempre sognato. Poi anni dopo il destino ha fatto si che….”

