Frey, Cuadrado, Gonzalo, Astori, Pasqual, Castrovilli, Pizarro, Borja Valero, Mutu e… Stevan Jovetic. E’ quello del montenegrino il penultimo nome scelto dai tifosi viola per la Fiorentina migliore degli ultimi 10 anni. Per completare la formazione, come si evince dalla grafica pubblicata sui canali social ACF, manca solo la prima punta.