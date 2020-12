La Fiorentina è scesa in campo questa mattina agli ordini di Cesare Prandelli. Dopodomani è già tempo di scendere nuovamente in campo e non per una partita qualunque. La squadra gigliata è attesa dalla difficile trasferta a Torino, avversaria la Juventus di Pirlo e e del fresco ex Federico Chiesa.

E ora la mission impossible nella nuova casa di Chiesa (che non è stato rimpiazzato)