FOTO – Fiorentina arrivata a Bergamo, domani c’è l’esame Atalanta

Domani la Fiorentina è attesa dalla delicata sfida del Gewiss Stadium con l’Atalanta. Vigilia di una partita di un mini ciclo decisivo per risollevarsi. In mattinata abbiamo ascoltato le dichiarazioni di mister Prandelli. Parole importanti, di chi non vuole arrendersi prima ancora di scendere in campo. Dopo aver svolto la rifinitura, la truppa viola è partita alla volta di Bergamo. Dove è arrivata, via treno, nel tardo pomeriggio. Le immagini diffuse tramite il profilo twitter della Fiorentina.