FOTO – E anche Chiesa non dimentica Astori: “Auguri Capitano”

La dedica social del calciatore bianconero

Inevitabile e doveroso che, nel giorno in cui avrebbe compiuto 35 anni, in tanti abbiano deciso di omaggiare il compianto Davide Astori. Anche l'ex Viola Federico Chiesa ci tiene a ricordare quello che fu il suo Capitano ai tempi della Fiorentina. In una storia postata sul suo profilo Instagram, l'esterno juventino ha pubblicato una foto dell'ex compagno in maglia Viola. "Auguri Capitano", una didascalia molto semplice che, nonostante il polemico addio con la piazza, non può che far piacere ai fiorentini.