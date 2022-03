FOTO – Duncan, duello con Ikoné in allenamento: “Passi un altro giorno, oggi no”

La divertente provocazione dell'ex Sassuolo

Allenamento sì, ma l'agonismo e la competitività è sempre bene che rimangano sopra una certa soglia. E Alfred Duncan non ha nessuna intenzione di andarci piano solo perché non siamo in partita. Lo testimonia una divertente storia Instagram postata dal ghanese. Il centrocampista, ritratto mentre contrasta Jonathan Ikoné, apostrofa il francese: "Passerai un altro giorno, oggi NO"