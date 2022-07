FOTO – Dodò in cerca di una casa a Firenze: la testimonianza della moglie

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Dodò, è in cerca di una casa a Firenze. La moglie, tramite il suo profilo Instagram, ha infatti fatto sapere a tutti come sia già la quarta volta che cambiano hotel, in attesa di trovare quella giusta. Il calciatore brasiliano, intanto, è pronto a far ritorno in patria per sbrigare delle pratiche burocratiche legate al suo trasferimento in Italia.