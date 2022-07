FOTO – Da Coverciano, il primo allenamento di Jovic in viola

Dal Centro Tecnico Federale di Coverciano arrivano le prime immagini sul campo di Luka Jovic. Il serbo ha sostenuto la prima sgambata da giocatore della Fiorentina - come testimoniano i social di ACF - e domani partirà alla volta di Moena per iniziare a conoscere sempre meglio i nuovi compagni. Volto concentrato, l'attaccante è pronto per prendersi la scena in viola